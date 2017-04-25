好巧！金庸也為侵權開告《龍族》作者 求償2千萬

金庸控告江南侵權案今日在廣州天河法院開庭審理。(本報系資料照)

江南2013年憑著憑著幻想小說《龍族》登大陸作家富豪榜第一名。(取自江南微博)

知名YouTube谷阿莫遭片商控告侵權，引發社會熱烈討論，恰巧知名武俠大師金庸（查良鏞）控告大陸當紅作家江南（楊治）侵權案，也在今(25日)開庭審理，金庸更向法院請求，判決江南賠償500萬人民幣(約台幣2140萬)經濟損失。

江南筆下暢銷小說《此間的少年》因為借用金庸小說人物名字，講述了在北宋汴京大學，喬峰、郭靖、令狐沖等大俠們的校園故事，引發金庸不滿，在去年10月狀告江南侵權，除了要求立即停止侵犯原告著作權及不正當競爭的行為，停止複製、發行小說《此間的少年》，封存並銷毀庫存圖書，還要公開道歉並賠償經濟損失500萬人民幣。

其實金庸早在十多年前，就曾表達對同人文的不滿，「文學一定要原創，有些線民拿我小說的人物去發展自己的小說，是完全不可以的。他指出，人物借用有兩種：有一種不是任何人創造的，這種人物是沒有版權的，比如乾隆皇帝、康熙皇帝；但假如是某一個作者獨創的，誰使用了就要付版權費。你是小孩子，我不來理你，要真理你的話，你已經犯法了。在香港用我小說人物的名字是要付錢的。」

金庸透露，周星馳在電影《功夫》用了他塑造楊過、小龍女、郭靖、黃蓉這些人物，每用一次就要付1萬塊錢。

對此江南也發聲明稱自己是金庸忠實讀者，最初使用這些人物名字純粹是出自於好玩心態，落筆那一刻想的僅僅是寫出自己和身邊人的校園故事，未有侵權想法，「無論法律層面的結果如何，我都非常非常地抱歉於我22歲那年的孟浪和唐突，因此這些事情給金庸先生造成的困擾令我非常地自責。」

(中時電子報)