幫植物人募奶粉、尿布 4大藥業公會接力賽
藥師公會全國聯合會理事長古博仁、新北市藥師公會理事長蘇國欽、新北市藥劑生公會理事長洪裕貴、新北市西藥商同業公會理事長施政宏、新北市西藥職業工會理事長郭榮木、新北市藥界4大公會顧問兼連鎖藥局董事長許有讓，與創世基金會共同呼籲，希望與家屬一起攜手走過這條安養照護長路。
眾理事長以接力賽形式，象徵傳遞愛心綿延不息，以及社會大眾陪同安養植物人之路，號召更多北部藥局加入此次愛心活動。民眾可至已加入的100多家藥局認捐奶粉、尿片，期盼順利募集創世基金會安養的植物人一整年的尿片與奶粉數量。
為支持植物人安養與到植物人宅服務，四大藥業公會率先響應「布步關懷」募集植物人衛材活動，半個月來已號召超過百家愛心藥局加入，為植物人的尿布、奶粉募集發聲。
創世指出，安養一位植物人所需的經費平均一個月約4-6萬，植物人家屬面臨龐大的經濟壓力，難以回復原本的家庭生活；四大公會理事長和藥師們認購32箱紙尿褲、3箱看護墊、18箱奶粉捐贈創世，大力支持『布步關懷』活動。
藥師公會全國聯合會古博仁理事長說：「希望藉由四大藥業公會的響應，讓民眾可至附近的藥局就近行善捐助尿布，邀請大家一起加入愛心行列，幫助植物人」。
創世基金會台北院院長張家綺表示，創世歷年安養2,000多位植物人，免費提供4,700多位植物人到宅服務；30年來，減輕數千個植物人家庭的負擔，謝謝每位與創世一同提供服務的您，無論是捐款、捐發票、做義工，都是最有力的幫助。
為永續照護的最高品質，邀您支持植物人尿片、奶粉募集，愛心專線：02-23970101分機201。
(中時)
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