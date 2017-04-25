戴奧辛蛋品未流入澎湖 衛生局請民眾安心

衛生福利部食品藥物管理署於4月21日公佈竹苗地區蛋品中檢出戴奧辛含量5.2皮克/克 脂肪(限值2.5皮克/克 脂肪)，該批蛋品來自彰化地區的駿億、鴻彰、財源3家蛋雞場，戴奧辛蛋品未流入澎湖縣，民眾可安心食用。

衛生局接獲通知立即主動進行調查轄內所有蛋品中盤商蛋品來源調查，經查，有疑慮盤商下游蛋商主要銷售至苗栗、新北、桃園等共4家業者，該盤商雞蛋未流入澎湖縣蛋商業者，市面上販售的蛋品尚署安全請民眾安心食用。

衛生局局長陳淑娟提醒消費者選購蛋品時多觀察環境是否衛生、盛裝容器是否清潔、或在選購有包裝的洗選蛋、CAS、產銷履歷蛋品，均可在包裝上確認蛋品來源，另外業者應落實自主管理，倘有發現問題蛋品，請主動向衛生局通報，共同維護市民飲食安全。

(中時)