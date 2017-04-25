嘉和國小扯鈴隊 連戰皆捷
南投縣嘉和國小扯鈴隊，由校長王勝吉領軍，接連參加南投縣全民盃、華光盃民俗體育競賽，多數項目都贏得冠軍，甚至囊括前3名！主任張惠宴表示，雖然大獲全勝，但和北部選手相較，還有努力的空間，希望大家更精進技術。
嘉和國小扯鈴隊，參加全民盃體育競賽扯鈴競速比賽，勢如破竹，獲得第1名的項目和隊員，包括高女組個人繞腳陳歆雅，雙人雙鈴互拋張貴鈞、陳思芸，雙人單鈴繞腳互拋張少穎、陳宥言，中女組個人繞腳林玉婷，雙人雙鈴互拋吳右阡、吳婕語，雙人單鈴繞腳互拋全芸仙、陳思涵；高男組個人拋鈴跳繩曾室圍，中男組雙人雙鈴互拋廖展毅、洪政豪。
另外，個人繞腳張貴貿獲第3名、個人拋鈴跳繩陳盈諭第2名、雙人單鈴繞腳互拋陳鵬琪、郭冠佑第3名、個人拋鈴跳繩李浤睿第3名、個人拋鈴跳繩陳奕喬第3名。
華光盃民俗體育競賽，共有7縣市組隊參賽，嘉和國小扯鈴隊再報戰功，個人賽特優陳思芸、優等張貴鈞及曾室圍、甲等林玉婷及全芸仙。雙人賽特優陳宥諭、張少穎，優等曾室圍、廖展毅，甲等吳右阡、吳婕語。
團體賽部分，特優張貴鈞、陳思芸、陳奕喬、陳俞潔、陳宥諭、張少穎、陳歆雅、林小琪；甲等邱心瑤、吳婕語、林玉婷、全芸仙、吳右阡、陳思涵、陳盈諭、吳艾庭、陳偲妍。
(中時)
關鍵字：南投縣嘉和國小扯鈴隊
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