「努力被當作垃圾」 凱道夜宿抗爭原民遭預告「清場」

原民今天出面控訴。（陳宜加攝）

警方一連開出多張罰單。（陳宜加攝）

「我們要求尊嚴與轉型正義，卻被當作垃圾。」原住民不滿原民會公布的傳統領域畫設辦法，夜宿凱道抗爭超過2個月，如今卻遭警方以妨礙交通為由，預告將「清場」。原民淚訴，傳統領域遭剝奪，更連抗爭的地方都沒有。

原民指出，族人夜宿凱道紮營抗爭，要求退回傳統領域畫設辦法，至今已有62天，但在各界批評下，政府相關單位仍不願承認錯誤，蔡英文總統與各級官員也持續以各種話術誤導大眾，導致原民與社會的對話更加困難。

為爭取更多認同，原民團體上月起並號召群眾與藝術家，到凱道畫石頭，象徵原民存在台灣土地上的證據，目前已有超過300顆堆積；但此舉遭警方禁止，台北市警局中正一分局近期連續開出7張勸導單、罰單，要求清除。

警方並於24日晚間發出最後通牒，預告「清場」。原民今天再度發出不平之怒，即便完全不干擾公務執行、完全以和平靜態方式抗爭，政府卻仍要用行政手段，阻止原住民在土地上發聲，重演再次剝奪、再次驅趕原民的歷史。

近兩個月間，凱道上除了堆滿藝術家創作，以及來自台灣各部落的彩繪石頭，還有不少正值花期、陸續綻放的台灣原生百合，原民憂心這一切美麗恐隨時遭剷除，真相與希望都將隨著尚未止血的傷口，被搬到政府看不見的地方。

「我們已經退無可退，才會住在這裡。」原民歌手巴奈說，去年蔡英文曾承諾，不再讓原民在這塊土地上流浪，但至今62天，卻看不見蔡英文身影，希望政府承擔原民賦予的期待，希望社會可以如蔡英文所言，重現公義。

前原民台長馬耀˙比吼表示，號稱最會溝通的政府，至今卻未曾與原民對話，最常見反而是警察，一直開出罰單，但原民會住在凱道，是由於政府認定傳統領域排除私有地、喪失百萬公頃，每顆石頭、每株百合都是族人盼望。

「石頭擺在凱道，別人還能繞路走，但原民已經無路可走。」他說，原民住在凱道、搭帳棚、畫石頭「通通違法」，所有努力卻被政府當作垃圾。

東華大學教授施正鋒表示，現行畫設辦法為財團「開小門」，未來各項開發案就地合法，絕不願見傳統領域零碎化，也納悶蔡英文遭蒙蔽雙眼或不知情，質疑政府「轉型正義」僅限於追討國民黨黨產，對於原民僅有道歉，十分廉價。

(中時)