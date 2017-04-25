微電影做公益成效驚人！ 投資1元回報8.7倍

微電影做公益，效益超驚人！台灣大哥大基金會今天公布第5屆「i無限數位公益」成果，去年微電影《離譜音符》短短3天點閱數衝破10萬；另一部微電影《溫度》則創造近3億元價值，等於投資1元就有8.7倍公益效益。台哥大基金會指出，去年「全民食物銀行」透過數位傳播，價值上看捐款金額16倍。

台哥大基金會指出，去年3部公益微電影分別聚焦青少年人格發展、高齡社會長照問題、新住民子女教養議題。其中《離譜音符》點擊率短短3天由1萬衝破10萬、《聽見VuVu在唱歌》也在正式發表前一天突破10萬點擊率。

台哥大基金會董事長張善政今天各頒發10萬元支票，給予中華牧羊人青少年關懷協會、介惠社會福利基金會；至於另一部還在衝刺中的《我的火星媽媽》，將在今天午夜12時前截止宣傳，呼籲網友加入「1指」公益行列。

基金會今天也首度公布國內首份「微電影公益投資社會報酬分析」，以去年的公益微電影《溫度》為例，短短5分鐘，影片拍攝加上閱聽人參與、整體社會動員力，成本達3000多萬元，但擴散後創造高達近3億元回報價值。

價值包含公益參與滿足感、公益宣導效益，以及公益行銷中所有利害關係人品牌價值、公益捐款等，換算等於投資1元、就可以放大8.7倍公益效益；另外，去年「全民食物銀行」也因微電影打開知名度，價值為捐款金額16倍。

張善政表示，台灣大哥大推動「i無限數位公益計劃」已有5年，迄今每年媒合《myfone行動創作獎》得獎團隊與公益社團製作微電影，透過社群網絡的力量分享、擴散，讓公益社團的主張被更多人看見並協助社團募款。

他舉例，去年與台灣全民食物銀行合作，傳遞「No waste,no hunger」食物不浪費概念，讓剩食議題獲得廣大迴響，點閱數累計至今已有近200萬人次，顯示透過微電影的擴散能不受時空所限，持續喚起社會正面能量和關注。

根據統計，過去5屆計畫共完成16部微電影，幫助13個公益社團募得近2000萬元，微電影更累積近700萬人次觀看；第6屆「i無限」數位公益徵件今天起起跑，將持續聚焦「全球暖化」、「糧食短缺」議題，歡迎提案參與徵件。

(中時)