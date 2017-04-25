守護兒童零兒虐 彰化家扶號召民眾至公會堂快閃
響應428兒童保護日，守護兒童免於受虐，彰化家扶中心將於28日串聯全台家扶舉辦快閃活動，在鹿港公會堂舉辦快閃活動，除有快閃熱舞，還將號召民眾一起繞行鹿港老街踩街，歡迎民眾踴躍報名。
拉他一把、扶她長大！「用愛包圍受虐兒」快閃活動，彰化場將於星期五上午9點半在鹿港公會堂，與全台家扶中心同步登場，全台各縣市遍地開花，大聲疾呼事前預防重於事後補救的重要性，即時通報、幫助受虐兒少遠離危險。
資深社工師黃泓文表示，許多弱勢、單親家庭，家長因經濟困境、居住不穩定等因素，孩子無法穩定就學，遇有發展遲緩狀況的也可能錯過黃金早療期。種種壓力、責任，使得父母對孩子的愛逐漸被情緒取代，開始出現體罰、精神虐待等不當管教狀況。
黃泓文說，這些家庭裡的孩子一直很辛苦在長大，人生路常常一不小心就走偏了，大眾若能雞婆的提醒、觀察與即時通報，發現受虐兒，讓政府公權力和外力介入，協助獲得補助等相關資源，以專業的復原力、優勢觀點輔以親職教育，給家長情緒支持，就能幫助家庭重回軌道，不要動輒暴力相向解決問題。
家扶主任王震光說，彰化家扶14年來受縣府委託辦理兒童少年保護方案，服務身心遭受危害的兒童少年，105年就有165戶、209名兒少，接受社工提供個別諮商、親職教育、行為輔導、生活輔導、經濟協助等服務。
428兒保日快閃活動，可至彰化家扶中心臉書粉絲頁報名，當天有機會獲得兒保T恤一件，還可參加有獎徵答拿精美禮品；家扶中心亦正募集「兒保好鄰居」，呼籲機關企業、公司行號一同加入守護兒童少年的行列，詳洽04-7569336。
(中時)
關鍵字：彰化家扶中心
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