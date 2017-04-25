別誤信偏方！燙傷絕不能用這個治...

今年1月，剛滿4歲的牛小弟在家中與堂弟嬉戲，不慎絆倒電熱水壺，造成全身12%二三度燙傷，第一時間阿公脫下他的衣服、灑麵粉「降溫」，處理不當導致傷口難以散熱。收治醫師表示，燒燙傷錯誤處理，恐導致傷者日後更容易留疤。

出院後協助牛小弟重返校園的陽光基金會也表示，網路治療燒燙傷的偏方千奇百怪，除麵粉外還有蛋白、牙膏、醬油、綠油精、面速力達姆等，但這些偏方非但無法達到皮膚降溫的功能，甚至有可能會造成傷口細菌感染，絕不能輕忽。

根據陽光去年社工服務統計報告，12歲以下兒童燒燙傷地點高達84%在家中，顯見家中處處潛藏危機。陽光北區中心王佩珊主任表示，兒童居家燒燙傷個案以剛學會走路的兒童最多，兒童在家活動時間長，常因好奇或好動造成燙傷意外；若不幸發生，應立即採取「沖、脫、泡、蓋、送」5字口訣。

燒燙傷五字口訣「沖、脫、泡、蓋、送」：持續沖沖沖，降低皮膚受傷深度，保護受傷部位，並盡速就醫。

1. 沖：冷水沖10-30分鐘並請旁人撥打119，持續以流動冷水沖患部降溫，同時等待救護車抵達。

2. 脫：脫除受傷部位上的物品（如手環、衣物）但若沾黏在皮膚上，不要勉強脫，避免造成二次傷害，應由醫護人員處理。

3. 泡：泡在冷水中20-30分鐘，降低燒傷深度，要注意避免浸泡過久造成失溫休克，但若是化學燒傷則不能浸泡，避免化學藥劑擴散，而擴大受傷面積。

4. 蓋：救護車抵達後，乾淨衣物浴巾覆蓋在傷處，避免感染與失溫。

5. 送：快送醫院治療。

(中時)