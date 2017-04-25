用音樂療癒病人 顧長生醫師樂當鋼琴王子

高榮台南分院院長王志龍（左）讚賞顧長生醫師（右）不僅治病也醫心。（黃文博翻攝）

「心臟病好醫，心病不好醫」，這是高榮台南分院心臟科主任顧長生醫師從醫30餘年的名言與感受。

畢業於國防醫學院醫學系的顧長生醫師，一直在國軍與榮民體系醫院服務，除了是心臟內科次專科醫師外，同時也是國內少數同時具有心臟專科指導醫師、心臟超音波學指導醫師，以及重症醫學科專科指導醫師的醫師。

集各個專科指導醫師的頭銜，在他身上嗅不到高傲自大的氣息，取而代之，是一種親切又平易近人的鄰家叔叔味道。

為什麼說他像個鄰家叔叔？來到高雄榮總台南分院，還沒走進大廳，耳邊便傳來陣陣悅耳又膾炙人口的鋼琴伴奏聲「小城故事多~充滿喜和樂~若是你到小城來~收獲特別多~」、「你問我愛你有多深，我愛你有幾分。我的情也真，我的愛也真，月亮代表我的心~」

走進一看，坐在鋼琴前面，手指靈活的在琴鍵上躍動，一個帶著沉醉又滿足笑容的，不是專業的鋼琴老師，也不是醫院的鋼琴志工，而是一位身穿白袍的顧長生醫師正陶醉於演奏中。

顧醫師邊談琴邊柔和的跟記者交談，他說，他親自研究發現臨床的心臟慢性疾病患者，搭配使用音樂來輔助治療，會比其他如運動、食物輔助等，效果還要好，因為慢性疾病的產生，情緒是佔絕大數。顧醫師自信地說，這項研究完全符合國外研究的結果。

顧醫師指出：「人的生、心理和社會環境是相互影響，情緒影響心理，心理再影響生理，導致病人病況無法獲改善」。他說治病的前提，應先治病人的情緒。這也是他工作之餘，認真練琴彈琴最大原因。

院長王志龍讚賞顧長生醫師不僅治病也醫心。他表示，顧醫師藉由音樂當媒介，加上30餘年在心臟各疾病的鑽研，靠著精湛專業技術與靈巧的雙手，不只治療病人心臟的疾病，還兼顧治療病人的心情，不愧是個好醫師。

(中時)