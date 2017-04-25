漫遊台灣生態體驗 2017生態旅遊年啟動

2017台灣生態旅遊年正式啟動。（圖／觀光局提供）

交通部長賀陳旦親自出席記者會。（圖／觀光局提供）

獲邀出任台灣生態旅遊大使的超馬好手林義傑（右）、網路旅遊名人謝昕璇（CC、左）。（圖／觀光局提供）

交通部觀光局為推廣國內生態體驗，鼓勵國人多接觸台灣美麗的大自然景色，規劃推動一系列生態體驗觀光主題，分別為生態旅遊年、海灣旅遊年、小鎮漫遊及脊樑山脈生態旅遊年，並於今日舉行「2017生態旅遊年」啟動記者會。

交通部長賀陳旦表示，希望透過生態的觀點，強調多元、在地，而用心發覺在地特色，要靠業者及政府去深度發掘，同時用多種語言來與旅行業一起將台灣呈現在全世界，讓大家更珍惜台灣自然風光。

觀光局除了公布優質生態行程、環保集點抽獎活動、國家風景區生態主題導覽圖，邀請亞洲生態旅遊網絡（Asian Ecotourism Network, AEN）、行政院環境保護署、內政部營建署、行政院農業委員會林務局等中央部會與國內多家旅行業者共襄盛舉，並特別邀請極地超馬好手林義傑與臺灣旅遊名人謝昕璇（CC）擔任本年度「台灣生態觀光大使」，同時將首度舉辦「台灣在地觀光大使」徵選活動，邀請民眾一同參與。

由社團法人台灣生態旅遊協會共同組成生態行程遴選委員會，從國內多家旅遊業者精心規劃的行程遴選出優質生態行程，包裝推出原住民部落、夜探螢火蟲、濕地生態、離島風情、森林步道、賞蝶賞花等20條精緻且多樣化之生態體驗行程，邀請民眾來趟感受大自然的優遊慢活。

為了讓民眾更深入了解台灣生態之美，感受大自然的壯麗景色，觀光局將舉行「台灣在地觀光大使」徵選活動，徵選北中南東各一名觀光大使來分享台灣豐富多元的生態美景，經人氣票選及面試二階段遴選後，將頒予每人7萬元旅遊獎勵金，一同向國人介紹各地生態行程與景點。觀光大使徵選報名於4月26日正式開始，詳細活動辦法請上官方網站查詢。

本次遴選出優質生態行程將同步公布於官方網站及行政院環保署推出的「環保集點App」，自4月26日起參加推薦行程並出示App，由旅遊業者掃描QR Code後，即可參與1,000萬點環保集點抽獎活動，得獎名單將於6月15日公告，共有200個名額，每人可獲得約500元價值的環保綠點。

台灣生態資源豐富，四季有賞螢、賞鯨豚、賞候鳥、賞鷹、紫斑蝶等在地深度、生態體驗活動，交通部觀光局將國家風景區生態主題資訊置於局網，提供遊客一起體驗、了解、欣賞與享受沒有教室的大自然，共同創造永續發展環境，保存自然資源，讓下一代感受台灣生命力。

(中時)