華航專機組員遭除名 桃園地院認工會有理

桃園市空服員職業工會去年發動華航罷工，其中10位空服員因執行總統蔡英文出訪專機遭除名，專機組員不服打官司，桃園地院法官認為提供華航勞務比不參與罷工還嚴重，斥責組員「坐享華航獎勵又收割其他會員挺身罷工的成果」，禁組員「搭便車」，認為除名有理，判專機組員敗訴，全案仍可上訴。

桃園市空服員職業工會6月24日發動國內史上首次空服員罷工，有22名工會會員仍實際出勤，工會事後以未參與罷工除名，無法享有外站津貼從每小時2美元提高為5美元等7訴求福利，其中10位空服員是執行總統蔡英文「英翔專案」出訪專機任務，認為專機是國安特別勤務，向桃園地方法院提起「確認會員資格」訴訟，總統府也曾力挺認為專機組員不應受到不公平對待。

專機組員主張，6月3日就已同意單位專機組員，當時尚未通過罷工決議，基於維護元首安全，名單都要事先提報國安局，不能隨意更換，認為違反決議的會員可採警告、停權、罰鍰等懲戒手段，但工會卻採最嚴重的剝奪會員身分方式。

法官調查發現，「是否支持、參與罷工」是華航篩選專機組員的基本問題，且華航曾在醞釀罷工的6月15日，親電所有組員詢問，組員向華航表明「不會參與罷工、會全力以赴專機任務」，認定她根本沒有想要投入罷工。

法官直指罷工是勞工最後手段，但「孤掌難鳴」有賴團結，罷工者勢必受到企業、大眾輿論等各方壓力，以及得吃老本、面臨處分和解雇風險，認為罷工「言之簡易，行之艱難」，多虧成員一路堅持才有成果。

法官認為「為華航提供勞務比不參與罷工還嚴重」，且組員任務結束還獲得嘉獎和逾6.6萬元的獎勵金，斥責她們「坐享華航獎勵又收割其他會員挺身罷工的成果」，強調總統仍有空軍一號可執行任務，專機屬民事契約，禁組員「搭便車」，認為工會除名有理，判決敗訴，全案仍可上訴。

(中時)