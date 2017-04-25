垃圾剋星 科學家發現這種毛毛蟲連硬塑膠都能消化

白俄羅斯的首都明斯克郊外的垃圾處理場中，有許多塑膠垃圾。(美聯社)

Could a plastic-eating wax moth be a solution for our waste problem? Cool discovery @CurrentBiology @Cambridge_Uni https://t.co/7v7LtvCpzr pic.twitter.com/SN2l9PeQqD — Linterman Lab (@LintermanLab) April 25, 2017

科學家最近意外發現螟蛾(wax moth)的幼蟲可以輕易的吃掉一些常見的塑膠製品如聚乙烯(polyethylene)，因此有望幫助人類解決掉每年製造出來的大量塑膠垃圾。

根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)報導，科學家意外發現這種喜歡居住在蜂巢附近的螟蛾，其幼蟲可以分解塑膠袋。發表這項研究結果的貝托齊尼(Federica Bertocchini)是西班牙一間生物醫藥和科技機構的生物學家，也是一位養蜂人。他注意到如果把含有這種蛾的幼蟲的蜂巢碎片放在塑膠袋裡，這些毛毛蟲可以使堅硬的塑膠製品退化。

為了證實這個理論，研究人員將一些這種毛毛蟲放在聚乙烯膜上，40分鐘後膜就出現了一些洞，研究人員估計這些毛蟲一小時可以產生出2.2個洞。研究人員把100之螟蛾幼蟲放到一般塑膠購物袋中後，發現這些蟲在12小時內吃掉了92毫克的塑膠。

但為了要進一步確認這些毛蟲只是單純吃掉塑膠，還是將之消化轉變成更單純的物質，科學家將這種毛蟲打碎製成泥漿、塗抹在聚乙烯膜上，在經過14個小時候，科學家發現大約13%的聚乙烯消失了。他們在進一步檢視殘留的膜後發現乙二醇(ethylene glycol)的存在，出現這種用途廣泛的化合物表示，螟蛾幼蟲的細胞真的能夠分解塑膠。

科學家認為這些毛毛蟲之所以有這麼強大、快速分解塑膠的能力，是因為它們吃的食物─蜂蠟和塑膠有類似的化學成分。

到目前為止科學家不確定螟蛾有這些能力是因為它的幼蟲，還是因為它為常理的微生物。過去不同研究發現，印度穀蛾(Indian mealmoth)胃腸的兩種細菌菌株可以在數周內分解塑膠。

但不用擔心，科學家不會因此就培養出一大堆螟蛾毛毛蟲，共同撰寫這份研究報告的劍橋大學生物科學家Christopher J. Howe說，科學家傾向找出那種酶可分解塑膠，然後分析其基因特徵，然後使用這些基因去製造大量酶。

(中時電子報)