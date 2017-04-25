原住民族語戲劇競賽，南投縣初賽最佳男女演員廖棋安、柯成達

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原住民族語戲劇競賽，溫習母語與傳統文化。（廖志晃攝）

全國原住民族語戲劇競賽，南投縣初賽成績揭曉，最佳男演員獎廖棋安（仁愛鄉合作國小）、最佳女演員獎柯成達（武界部落文化健康站）、最佳勇氣獎信義鄉同富國小（布農族巒群語）。

家庭組第1名神豬家族（賽德克族德路固語）、第2名小蜜蜂家族（賽德克族德路固語）。

社會組第1名賜德磊安教會（賽德克族德克達雅語）、第2名武界部落文化健康站（布農族卓群語）、第3名久美部落文化健康站（鄒族語）。

學生組第1名仁愛鄉合作國小（賽德克族德路固語）、第2名仁愛鄉廬山國小（賽德克族德路固語）、第3名信義鄉久美國小（布農族郡群語）。

(中時)