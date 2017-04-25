交通部106年度第一次航海人員測驗於4月25日榜示

交通部航港局局長謝謂君（中）與委員們合照！（陳世宗翻攝）

106年第一次航海人員測驗於4月25日上午在交通部航港局辦理榜示。今年測驗報名人數698人，全程到考人數656人，一、二等船副、管輪等4個類科成績合格人數計153人，合格率為23.32%。

交通部航港局說，本次測驗一等船副榜首劉藇擇，為國立臺灣海洋大學商船系在校生，首次參測即高分合格成績總平均達80分以上，目前已提出實習申請，將在商船系的協助媒合下至各航商所屬船隊實習；他認為面對經濟不景氣，船員雖然比較辛苦，但可以快速存到人生第一桶金，未來的志向是以成為引水人為目標，希望能在賺取高薪之餘還能為我國航運發展貢獻一份心力。

一等管輪榜首康智皓，原本並非就讀航海相關科系，但為了開拓自己的視野、創造更多的職涯發展可能性，便再繼續攻讀國立臺灣海洋大學學士後輪機工程學程，畢業後也是首次參測便高分合格，他認為投入航海職場，在船上吃、住都不需增加費用，也沒有其他額外支出，是投資報酬率相當高的工作。

交通部航港局指出，恭喜本次順利通過航海人員測驗的所有考生，完成為期1年之船上訓練考核後，即可取得船員適任證書，成為甲級船員的一員，月薪更可達120K，歡迎有志青年及早投入海事職場，成為百萬年薪一族。

(中時)