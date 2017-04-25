林全：健全社福保障安居 國家正在往前推進

行政院長林全在臉書貼文表示，健全社會福利政策、保障安全居住環境、確實實踐轉型正義，我們的國家正在往前推進。（照片摘自林全臉書）

行政院長林全今天下午在臉書貼文表示，立法院3讀通過了3個法案，要解決國家重視的3個議題：1.「遺產及贈與稅法」：籌措財源，建構在地老化的高齡服務網絡。2.「都市危險及老舊建築物加速重建條例」：讓民眾住得更安心，制度性解決老屋、危屋重建的問題。3.「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」：實踐轉型正義，終止黨職併公職的老問題。

林全說，健全社會福利政策、保障安全居住環境、確實實踐轉型正義，我們的國家正在往前推進。

(中時)