毒品除罪化 網路民調掀反對聲浪

毒品除罪化網路民調，93％的網友表示反對。（圖／取自爆料公社）

對於司改會主張毒品除罪化一事，「爆料公社」今（25）日進行網路民調，結果顯示，約9,712人投票，僅541票贊成，佔全部投票人數5.57％，而反對毒品除罪化者，衝9,023票，達全部投票人數93％，其餘為沒意見。

PTT網友rial (deoo)認為，毒癮患者不算犯罪，直接治療、戒掉癮頭。但若是戒不掉呢？就由政府免費提供替代療法（實際上就是政府直接餵毒）。因為免費，所以毒品市場會崩潰，但販毒這種行為還是要禁止，抓到一樣要重罰。因為政府免費提供毒品，政府可以控制、管理毒癮患者的吸毒量，讓他不至於吸到頭殼壞去。毒癮患者，如果不需要花錢買毒，他就不需要去搶劫、去偷錢，甚至，如果社會不會歧視他，他還可以正常生活，正常工作。並且強調，這就是歐洲的政策，實施後犯罪率大減，治安良好，成效卓越。

不過反對網友認為，毒品除罪化後，台灣只會變成中南美洲，不會變成歐洲！

(中時電子報)