這條道路會吸水！屏東第一條海棉道路明年初完工
屏東科大路是聯繫屏東科技大學主要道路，不過路面總是坑坑洞洞，對機車騎士尤其危險，交通事故不斷。屏東縣政府目前已爭取經費，全段道路進行路基改善並鋪設透水性鋪面，將成為全縣第一條兼顧環境生態的「海棉道路」，預計明年初完成。
科大路是由台糖廢鐵道改建，內埔鄉長利八魁說，科大路是鄉內重要道路，但道路品質之爛在縣內名列前茅，尤其屏科大學生大多騎機車，非常危險。公所不時接獲民眾反應，但因歸縣府工務處管理，鄉公所只能不斷向上反應。
工務處長楊慶哲表示，八八風災後地方重建，科大路是許多工程車、砂石車必經道路，車來車往把路基壓壞了，因此必須從路基進行改善，只做路面改善無法解決問題。不過礙於經費關係，只能一段一段進行。
縣府向內政部爭取到1億8900萬元經費改善，第一期和屏科大合作，進行500公尺透水性鋪面實驗。此種鋪面過去多用於停車場、公園等輕運量路面，首次在重運量道路實驗；完工後測試發現道路透水性強，路面溫度也降低。
目前第二期工程已完成設計進行施工，預計明年初完成改善。之後主支線合計長8.3公里、寬24公尺的科大路，將成為全縣第一條海棉道路。
(中時)
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