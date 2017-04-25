MLB》胡智為大聯盟處女秀 光芒教頭這樣說..

旅美職棒投手胡智為首度在大聯盟出場，胡智為賽後展示大聯盟「處女賽球」。中央社記者廖漢原巴爾的摩攝 106年4月25日

我國光芒投手胡智為，25日生涯大聯盟處女秀，面對金鶯隊8局下臨危受命登板，化解失分危機，主投1局無安打、無失分，總教頭凱許(Kevin Cash)對胡智為大聯盟首戰表現也相當滿意。

兩天前自光芒3A叫上大聯盟，胡智為生涯大聯盟首秀表現不俗。因雨暫停後8局下，胡智為在球隊3比5落後、三壘有人時登板後援，投9球解決掉金賢洙、史構普(Jonathan Schoop)、哈帝(J.J.Hardy)，讓對手三上三下，成功化解失分危機。

「我們都為胡智為的初登板感到興奮，尤其是大聯盟處女秀，就是在因雨暫停的特殊情況下投球。」不過教頭對於胡智為此役相當滿意，「我們在春訓就看過他的好表現，他的速球、變化球組合都很棒，我們也很高興他一上來就攻擊好球帶。」

胡智為是我國史上第12位登上大聯盟球員，也是首位披上光芒戰袍好手，登板1局無失分，也寫下我國投手首秀後援最佳表現。胡智為賽後表示，「這是我的第一步，接下來每一步要好好的走。」

(中時電子報)