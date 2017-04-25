公私又不分 國務院網站竟幫川普俱樂部打廣告
美國總統川普(Donald Trump)過去商人的身分讓他在當選之後引起許多疑慮，不少人擔心他過去經營的公司會因此獲利，甚至連第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)的服裝品牌，也多次被質疑是利用政府資源來打廣告。而日前這樣的疑慮又再次升高，因為美國國務院(State Department)竟然用旗下的網站，幫川普私人的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)打廣告，也因此再次引發川普家又濫用政府資源的爭議。國務院事後也趕快發聲明道歉，並將文章下架，試圖平息外界的怒火。
美國國務院日前在分享美國價值觀的網站上，貼出一片文章詳細介紹川普的俱樂部，標題就直接寫道「海湖俱樂部：冬季白宮」，內容還介紹川普就是在這裡接見了中國國家主席習近平，也稱海湖俱樂部位於棕櫚灘社區的中心，裝潢及家具品味的高雅等，也寫到「川普雖然不是第一個到海湖俱樂部的總統，但卻是第一個擁有海湖俱樂部的總統」，還說成為總統的川普「實現了原擁有者及建築師的夢想」。
這篇文章把海湖俱樂部形容得美輪美奐，被不少人認為打廣告的意味十足，也大罵川普家又濫用了政府的資源來推銷自己的私人俱樂部。參議員魏登(Ron Wyden)就在推到上批評：「我很好奇為什麼納稅人的錢拿來幫總統推銷私人俱樂部?」。而任眾議院少數黨領袖裴洛希(Nancy Pelosi)也在推特上說：「為什麼川普的國務院在推銷總統的私人俱樂部?」。
這篇文章在國務院貼出後，也在幾個大使館的網站上轉貼，而國務院也在引起眾怒後，快速將文章撤掉，並稱貼出文章的原意是要告訴民眾總統是在哪裡接見外國元首，沒有推銷總統私人俱樂部的意思，也為誤導了民眾道歉。而大使館也在之後跟進將文章撤除。
事實上，海湖俱樂部在川普當選之後改變不少，他們的入會費從10萬美元直接翻倍漲到20萬美元(約新台幣600萬元)，而且川普當總統後也曾7次在俱樂部舉辦活動，每次都讓俱樂部的餐廳到暴滿，現任會員和前任會員也都表示，在川普當選之後，俱樂部裡多了很多有聲望的人在走動。
前總統歐巴馬(Barack Obama)的道德顧問艾森(Norm Eisen)就表示，這樣的宣傳就如同是「剝削」，情況類似於之前白宮顧問康威(Kellyanne Conway)在電視上為第一千金伊凡卡的品牌做宣傳一樣，根本是假公濟私。而前總統小布希(George W. Bush)的道德律師佩因特(Richard Painter)也表示，這篇文章違法了規範公職人員道德的聯邦法律，該法禁止了公家機關促銷私人企業，而讓他們的上級長官獲利。
(中時電子報)
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