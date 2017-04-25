繁星計畫 同德家商推薦12名學生全額錄取
科技校院繁星計畫甄選放榜，同德家商推薦12名學生，全額錄取，錄取率百分百，並有3名錄取國立大學，其中來自沙鹿國中的張靜涵，在學3年皆第1名，並考取9張乙、丙級證照，錄取第1志願國立臺灣科技大學不分系，成功達到升大學目標。
高職繁星計畫放榜，同德家商今年有12人摘星，創下歷年之冠；校長林元貴表示，這些學生不但擁有專業證照和一技之長，而且重視品德紀律，未來都能符合企業的期待和需求。
其中來自沙鹿國中的張靜涵，因從小對餐飲有極大興趣，選擇就讀同德家商，是同德首屆餐飲管理科特色招生考試分發入學，在校就考取飲料調製8張丙級證照及1張乙級證照，而今摘星國立臺灣科技大學後，除著迷餐飲外，對管理範疇也有興趣，將來希望成為優秀的高階管理人員為她的夢想。
另來自中興國中的王意善，除考取電腦軟體應用6張丙級和1張乙級證照，在繁星順利上了國立雲科大；還有成功進入國立臺中科技大學應用日語系的林昱妘，不但他們個人感到歡欣不已，全校師生更也雀躍振奮。
同德家商董事長謝招宏表示，此次繁星計畫推薦人數是歷年最高，證明3年來學生及老師的努力沒有白費，謝董事也指出，時代在進步、同德不論師資、校園環境或是軟硬體設備都是中部各級學校的楷模，在畢業時刻，他也期勉同德學生要將所學技能及知識，用之社會，為在校學弟妹樹立最佳榜樣。
(中時)
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