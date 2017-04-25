台灣成功號任風吹雨淋？藍營質疑去鄭成功
台南市議會定期會今天進行文化局業務報告及質詢時，國民黨團書記長王家貞手拿「台灣成功號」的照片質問葉澤山說，為了紀念鄭成功，前市長許添財時代耗資1億元模擬當年登台的戰艦興建「台灣成功號」，啟航才1年，就發生主桅桿斷裂的意外，但該船已於2016年9月修復完畢，如今卻任由它風吹雨淋。
王家貞批評，當年「台灣成功號」啟航時，還曾邀請大導演李安參與，並登上國際版面，如今卻只剩拿「台灣膠筏」當鄭成功文化祭活動，真是貽笑國際。
王家貞還說，台灣現在民間有100多個祭祀鄭成功的廟宇，信徒200多萬人，民進黨小英政府為「去中」拒絕參拜鄭成功，理由是為顧及平埔族的感情；但歷史記載，鄭成功來台不到4個月生病去世，連得罪原住民的時間都沒有，反而荷蘭記載鄭成功誤信鄭軍被台中、屏東原住民殺了2000多人，鄭成功還沒報復就去世。
此外，正史也記載，鄭成功還曾下達「八條諭」，命令不得佔用原住民土地；這樣子的鄭成功，蔡英文還要汙衊，反正鄭成功也不稀罕蔡英文參拜。
文化局長葉澤山答詢指出，「台灣成功號」已經完成修護，現在保存好好的，「不是議員講的這樣」。「台灣成功號」與船塢基地將以公共藝術的方式，作為環境教育場所，目前已完成徵選，預於今年底完成，可望成為安平觀光新地標；至於「台灣膠筏」則是鹿耳社區民間自辦的鄭成功文化活動。
(中時)
關鍵字：鄭成功
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