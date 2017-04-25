南市文化局證實 國圖南部分館計畫已報行政院

民進黨台南市議員李退之今天關切「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」進度，要求文化局提出明確期程表。文化局長葉澤山答詢證實，國家圖書館總館近日已將南部分館計畫送到行政院，待院長核定後就可正式編列預算，啟動新建工程。

不過，國民黨市議員林美燕卻批評，台南市政府投入1.2億改造圖書館硬體空間，並大舉投入購書經費，從縣市合併前平均每人6.66元大幅增加為28.44元，全市平均每人購書費也是六都花費第二高，但借書率卻低於全國平均，簡直就像是把錢丟到水裡一樣。

(中時)