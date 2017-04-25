海運新南向 航港局助業者往前進

交通部航港局於今天下午舉行「新南向政策與我國海運發展」研討會，特邀熟悉國內外海運脈動專家學者蒞臨演講，各界參與踴躍。（陳世宗翻攝）

交通部航港局於4月25日下午1時30分於該局B107會議室舉行「新南向政策與我國海運發展」研討會，特邀熟悉國內外海運脈動專家學者蒞臨演講，各界參與踴躍，期能建立「海運共同體意識」。

航港局在「良好海運經營環境服務者」的施政願景下，為配合政府推動新南向政策與布局東南亞新興市場契機，特別邀請國立東華大學公共行政學系魯炳炎教授、前台北城市科技大學行銷與流通管理學教授兼商管學院吳榮貴院長及國立高雄海洋科技大學航運管理系暨研究所戴輝煌教授擔任講座，講授我國海運新南向政策因應之道。

航港局長謝謂君說，配合政府新南向政策，海運自然不能置身事外，為推動「海運新南向政策」，開創業者與政府互利共贏的新合作模式，目前航港局已有許多因應作為，同時也積極尋訪海運業界代表，蒐集業者心聲，並且就政策面努力為業者解決問題；未來將朝向以新南向政策海運資訊整合者的角色，期能建立「海運共同體意識」。

今天參與人員，包含長榮海運、社團法人臺灣全球運籌發展協會、中華民國引水協會及國際物流公司代表等，共襄盛舉；航港局因應海運業南向布局發展，致力於發揮國家力量協助民間向外擴張海運版圖，以鞏固我國國際海運樞紐地位。

(中時)