臉書社團辦抽獎 女網友抽中骨灰罈
臉書社團《豐原好康聯盟》慶祝人數突破168888人，版主號召店家舉辦「按讚搶獎品」活動，其中市價35000元的靈骨罐吸引400多名網友按讚，由后里30歲女網友抽中，上午她前往禮儀公司領獎，仔細端詳黃玉材質，鑲有水鑽裝飾，還細刻般若波羅蜜多心經，陪同領獎的友人稱讚說「做工比已逝父親用的還要精細」。
《豐原好康聯盟》自23日起舉辦為期4天的「按讚搶獎品」活動，快客通信提供平板、藍牙耳機，御上品提供古早味蛋糕，聖安禮儀提供靈骨罐，Joeyinma美妝服飾批發提供化妝品，學泓音樂提供吉他，美齊富電器提供電子鍋、冷氣等，數十店家發布抽獎文，讓社團成員按讚抽獎，分別獲得200至1000餘個讚。
抽獎期限26日午夜12點截止，陸續有店家抽出幸運兒，家住后里的柯姓女網友獲得高級靈骨罐，「沒禁沒忌」的她上午親自到禮儀公司領獎，柯開心表示，父親今年剛好60大壽，剛好送給爸爸添福壽。陪同領獎的友人還發揮黑色幽默，大讚靈骨罐「做工比已逝父親用的還要精細」。
聖安禮儀公司執行長劉韋俊說，古人有子女替長輩買棺材、備壽衣，以求「添福添壽」習俗，建議女網友帶回家後，可在靈骨罐內放置蒸餾酒做為壽酒，象徵祝福長輩健康久久。
(中時)
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