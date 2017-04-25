臉書社團辦抽獎 女網友抽中骨灰罈

禮儀公司董事長劉演湧（左）頒贈靈骨罐給后里30歲女網友（右）。（王文吉翻攝）

家住后里的女網友（右二）參加臉書社團抽獎，幸運獲得的黃玉靈骨罐。（王文吉翻攝）

《豐原好康聯盟》慶祝人數突破168888人，號召店家響應「按讚搶獎品」活動。（王文吉翻攝）

聖安禮儀公司提供靈骨罐獎品，吸引473名網友按讚留言。（王文吉翻攝）

臉書社團《豐原好康聯盟》慶祝人數突破168888人，版主號召店家舉辦「按讚搶獎品」活動，其中市價35000元的靈骨罐吸引400多名網友按讚，由后里30歲女網友抽中，上午她前往禮儀公司領獎，仔細端詳黃玉材質，鑲有水鑽裝飾，還細刻般若波羅蜜多心經，陪同領獎的友人稱讚說「做工比已逝父親用的還要精細」。

《豐原好康聯盟》自23日起舉辦為期4天的「按讚搶獎品」活動，快客通信提供平板、藍牙耳機，御上品提供古早味蛋糕，聖安禮儀提供靈骨罐，Joeyinma美妝服飾批發提供化妝品，學泓音樂提供吉他，美齊富電器提供電子鍋、冷氣等，數十店家發布抽獎文，讓社團成員按讚抽獎，分別獲得200至1000餘個讚。

抽獎期限26日午夜12點截止，陸續有店家抽出幸運兒，家住后里的柯姓女網友獲得高級靈骨罐，「沒禁沒忌」的她上午親自到禮儀公司領獎，柯開心表示，父親今年剛好60大壽，剛好送給爸爸添福壽。陪同領獎的友人還發揮黑色幽默，大讚靈骨罐「做工比已逝父親用的還要精細」。

聖安禮儀公司執行長劉韋俊說，古人有子女替長輩買棺材、備壽衣，以求「添福添壽」習俗，建議女網友帶回家後，可在靈骨罐內放置蒸餾酒做為壽酒，象徵祝福長輩健康久久。

(中時)