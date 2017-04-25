台南市議長賴美惠 慰問車禍意外身故單親媽媽家屬

台南市日前發生一名鄧姓單親媽媽無故遭車撞身亡的意外事故，台南市議長賴美惠今天下午在社會局長劉淑惠的陪同下，撥冗代表市議會慰問死者家屬。賴美惠表示，各界相當關心這起意外事故，除了為家屬加油打氣，並親自發放慰問金，希望為家屬略盡心力。

鄧女家屬感謝賴議長、劉局長的慰問，還說，由於事情發生得太突然，家屬目前盡力協助安排鄧女一切身後事及其子女的照顧，希望她能走得安心，放下牽掛。對此，賴美惠也當面請社會局協調給予家屬協助，讓遺憾降到最低。

(中時)