警大推終身閱讀 畢業主題展圖書館登場

中央警察大學校長刁建生率一級主管為「警大畢業季-圖飛萌警」活動揭幕。（校方提供）

校方鼓勵學生善用學校館藏。（校方提供）

中央警察大學為響應4月23日「世界閱讀日」，推廣閱讀和終身學習，特別在警察大學圖書館展出「警大畢業季 - 圖飛萌警」主題展，主軸則以館藏主題書展、海報數位策展和校友借書證團體申請為主，昨天起至5月5日止，希望學生能多利用校園資源提升個人價值。

警大校長刁建生表示，圖書館是學校的寶藏，每位學生都該練習從中獲得知識，加值自己，藉此活動希望讓應屆畢業生在進入職場前，善用警大圖書館館藏，「也藉由上圖書館培養終身學習的習慣」，他強調，學校也是校友終身學習的永續後盾，希望藉此活動，讓警察幹部提升閱讀興趣，「不要工作以後就不讀書。」

(中時)