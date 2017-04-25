打擊端午走私潮 金門岸巡抓抓抓
金門岸巡總隊執行「安康專案」擴大緝私，僅在料羅港抽查30％「小三通」貨櫃，就查獲5起包括菸酒、農產品在內的私貨。其中20大包的香菇，研判是私梟集團看準端午節「商機」探路之用，將持續加強查緝作業，嚴防出現新一波走私潮。
海巡署中巡局為防杜農漁畜產品、動物活體和菸酒私貨上岸，特於本月17日邀集各相關單位召開「安康專案執行會報」，由局長李佩璘親自跨海主持，目標鎖定「小三通」貨物指定港口料羅港，針對總面積廣達72萬餘平方公尺，報運進、出貨櫃數量繁雜檢查不易，導致不肖業者趁隙從事走私，影響國家安全及經濟秩序，以及走私犯罪手法不斷翻新的現況，強化各機關之間的聯繫通報和情資共享機制。
做為專案執行主力的金門岸巡總隊，特別提高運台貨物的檢查標準，在抽查30％的比率下，至今(25)日止與財政部關務署金門辦事處共查獲5案，起出來自大陸的私貨包括5年陳釀花雕酒22瓶33公升、丹鳳高粱酒10瓶5公升、大衛杜夫國際包10條、酒鬼花生52包19公斤、香菇32包65公斤、葵瓜子20包9公斤。
金門岸巡指出，端午節即將來到，研判這回查獲的香菇私貨，應是私梟集團「探路」之用，將續進一步提高貨櫃抽查比率，有效遏阻蠢蠢欲動的不肖人士。
岸巡並指出，大陸的劣質香菇及花生等農產品通常均無良好保鮮處理，甚至因受潮產生霉變，另也可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害，希望民眾切勿貪圖小利鋌而走險，以免觸法和危害大眾健康。
(中時)
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