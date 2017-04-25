基隆免費熱點網路 每月突破2萬6千人次使用

「Keelung City Wi-Fi」免費無線熱點網路，涵蓋基隆海洋廣場、廟口夜市及文化中心週邊，不少遊客及學子都能在這些區域免費無線上網。（曾百村攝）

「Keelung City Wi-Fi」免費無線熱點網路，從去年7月開始上線，推出後頗受好評，但使用次數從去年第三季的9萬多次，降低至目前今年第一季的6萬多次，有民眾反映，熱點上網網速不太穩定，且速度較慢，希望市府再接再厲提高網速，讓大家「愛不釋手」。

研考處長黃駿逸昨天公布「keelung City WI-FI」使用成效與大數據分析，市民或遊客到海洋廣場及廟口周邊時，都能使用 WI-FI服務。

從去年7月上線到今年3月止，「keelung City WI-FI」上網人次達23萬7139人次，平均每個月有2萬人6349次使用，每次上網使用時間達7.93分鐘，而對比在汐止以北區域的熱點分布點比較，位於基隆的熱點分享器目前使用幾乎超過其它區域兩倍，可見遊客或學子的確喜愛免費熱點上網。

黃駿逸表示，經財團法人台灣網路資訊中心調查，停駐在海洋廣場上使用Wi-Fi服務人次比例近5成5，推估近30萬人次會在海洋廣場使用熱點。劉姓觀光客表示，聽聞基隆有美食，加上能坐火車，所以來到基隆觀光，而下火車走到海洋廣場後，就能搜尋到「Keelung City W-iFi」，可即時把港口的美麗風景以及美食傳到通訊軟體分享給家人，體驗起來相當便利。

當地學子則表透露，因為學生的手機有些不是用「吃到飽」方案，所以有時都會走到海洋廣場上網，去年一開始用起來上網速度較快，但今年開始似乎網速比較緩慢，連線有時不太穩定，希望市府能與中華電信攜手改善，讓民眾及遊客更能體驗上網快感，藉此將基隆之美散播出去。

(中時)