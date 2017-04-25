苗栗武漢交流　雙方樂觀其成

苗栗縣長徐耀昌（左）與湖北書記蔣超良。（陳慶居翻攝）

今年桐花婚禮首次結合湖北省武漢市合作舉辦，縣長徐耀昌24日到26日率13位鄉鎮市長、縣議員及縣府主管前往湖北武漢進行交流，拜會湖北省書記蔣超良，並與武漢台協座談，雙方有共識將加強文化觀光經貿交流，蔣超良表示會「全力配合，樂觀其成。」

縣長徐耀昌參訪團24日抵達湖北省，進行農特產品、產業及文化觀光等推廣活動，3天行程滿檔，包括拜會湖北省書記蔣超良、與武漢市台協座談，並進行鄂苗經貿觀光合作座談，以及參訪台資企業。

首站拜會湖北省書記蔣超良，由於今年桐花婚禮首次結合武漢市合作舉辦，是大陸地區首次渡海來台參加集團結婚活動。縣長徐耀昌表示，苗栗與武漢關係密切，除每年舉辦楚才作文競賽，今年桐花婚禮也有新人參加，雙方已踏出合作第一步，希望持續保持良好互動，促成更多農業、文化、教育、產業及觀光文流機會。

書記蔣超良表示，5月桐花婚禮舉辦時，湖北旗袍協會會到苗栗進行旗袍走秀活動，未來各項活動全力配合，對於雙方文化觀光經貿交流活動「樂觀其成」。

25日與武漢市台協座談，縣長徐耀昌大力推薦苗栗縣是台灣惟一獲得雙慢城的縣市，縣府在三義推動全台首創舊山線鐵道自行車（Rail bike）新體驗，未來絕對是旅遊一大新亮點，歡迎到苗栗觀光旅遊。

(中時)