缺防治輕生經費 邰正宵出馬募11萬善款

基隆市生命線協會為紀念成立40周年，拍攝公益微電影募款，擔任生命線公益大使的歌手邰正宵（二排中），也出席協助，最後募得11萬元做為生命線輕生防治的經費。（曾百村攝）

基隆市生命線協會為紀念成立40周年，拍攝「沒有人是孤單的」公益微電影，呈現市井小民背負經濟重擔、學子遭霸凌等故事，昨天下午除舉行首映外，擔任生命線公益大使的歌手邰正宵，也出席協助募款，最後募得11萬元做為生命線輕生防治的經費。

基隆生命線主任李昌萬表示，基隆生命線邁入第40年，除了1995線上諮詢自殺防治的工作，也推動志工心理關懷、入監輔導、校園宣導等，盼透過微電影方式，宣導防治輕生的觀念。

基隆市生命線協會昨天舉行微電影首映，片中由歌手陳思函扮演電影收音師，在路途上遇見經濟壓力沉重、夫妻溝通不良的麵攤夫婦；高學歷低成就的計程車司機，看似自由的工作模式，卻在城市中無目標的遊走，他們的境遇發人省思，也是社會上多數人的真實寫照。

而在首映會上，邰正宵、微電影導演蘇家弘也將吉他及手作包拿出來拍賣，分別由生命線志工邱漢光、許素娥夫婦及基隆市新聞記者公會理事長呂國寶高價標得，最後募得11萬2000元作為生命線的自殺防治經費。

(中時)