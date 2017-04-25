南市議會國民黨團要求文化局 將國父銅像移往議會供瞻仰

湯德章紀念公園被推倒的國父銅像何時能見天日？台南市議會國民黨團今天要求文化局，五月八日前安排黨團議員前往國父銅像保存地點參觀，確認國父銅像修復完善，並將國父銅像重新移往台南市議會供民眾瞻仰。

議員洪玉鳳指出，國父銅像被台獨人士拉倒後至今已經3年，但市長賴清德不聞不問。反觀八田與一銅像遭毀損後，居然立刻派出一隊刑警前往偵查緝凶，還要求於五月八號恢復銅像原狀；八田與一興建烏山頭水庫，是為了種稻米運回日本把日本人養壯再來侵台，怎可跟國父比？

洪玉鳳還說，賴清德口口聲聲說台南市不會有任何政治性圖騰，所以國父銅像被台獨份子拉倒後就不見蹤影；國父銅像豎立在民生綠園的功能就如同石敢當一樣，銅像被推倒後，台南接連發生登革熱死100多位鄉親，以及地震死100多名市民的悲劇，既然政治圖騰不應存在，為何還要將八田與一恢復原狀？尊重歷史是否應用相同的角度和心態來面對歷史人物。

議員蔡育輝則幽默地說，國父托夢給他，看到國父流淚，所以他一定要知道國父銅像現在是否被妥善對待、文化局是否真的修復被毀損的國父銅像？因此要求文化局帶領國民黨議員去探視國父銅像。蔡育輝還說，市府如果不善待國父銅像，請讓國民黨將銅像買回，否則就讓國民黨議員去探視國父銅像，看看賴清德到底把國父銅像藏在那哩？為何不讓國父銅像見天日。

議員曾培雅也要求文化局訂好時間和地點，讓大家能瞻仰，十月十日雙十節是一個選擇，如果不能，最好在南美館開幕日，因為南美館是一個安置國父銅像的最好地點。

議員李中岑說，民進黨聲稱八田與一是古蹟，國父銅像不是古蹟，所以給予不同對待；但歷史不是民進黨說了算，應將國父銅像物歸原處，也請民進黨不要因黨派或族群不同而製造分裂。

議員王家貞表示，國父孫中山建立亞洲第一個民主共和國，民進黨居然能如此對待國父銅像，因此黨團除要求文化局安排五月八日前讓黨團成員確認國父銅像是否修復完成，一切安好外，也要求在五月八日讓國父銅像重新豎立在台南市議會供民眾瞻仰。

(中時)