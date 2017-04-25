花蓮》外籍大學生賣家鄉味 募資助敘利亞難民

學生們自市場選購食材，為品質把關。（慈濟科大提供）

各國學生們大展廚藝，讓家鄉味道原汁原味呈現，讓顧客吃得滿滿的異國風味。（慈濟科大提供）

不忍敘利亞難民受戰爭所苦，慈濟科技大學外籍學生不分國籍，舉辦「異國美食義賣」，學生們大展廚藝，讓顧客吃得滿滿家鄉味，並將所得全數捐給國際賑災基金，援助敘利亞難民，親手設計「Love For All」徽章，強調「四海一家，我們都是一家人」的精神。

異國美食義賣活動自24日起為期4天，但學生們從就2月起開始籌劃，不少外籍學生趁寒假期間回家惡補廚藝，就怕砸了國家美食招牌，來自馬來西亞的學生黃慧賢說，這次準備肉骨茶、炒粿條、椰漿飯、酸辣米粉等家鄉代表美食，也是外國觀光客必吃菜單，現在原汁原味帶來校園內義賣。

從食材挑選、洗滌、烹飪到義賣，全都出自外籍學生之手，連醬料也都是跨海來台，包椰漿飯所需的香蕉葉也不成問題，用料澎湃一點也不馬虎！護理科五年級學生盧敏善說，從來沒吃過馬來西亞的食物，但被香氣十足的味道吸引過來，首次嘗試東南亞料理，直呼辣得好吃！

外籍學生也親手設計「Love For All」徽章，以各國娃娃手牽著難民兒童的手，強調「四海一家，我們都是一家人」，更希望大家一起把愛傳出去，此外，學生們不分男女，現場幾乎皆由男生掌廚，學生黃博文還強調「男人若不會煮飯，以後怎麼煮給老婆吃」。

慈濟科技大學人文室主任謝麗華指出，校內目前共有162名外籍生，其中又以馬來西亞學生佔70%為最多，學生們自發性發起活動，為期4天的活動，義賣各國美食，義賣金額將全數捐給國際賑災基金，援助敘利亞難民，用行動表達對國際議題的關心，他們的善行也影響更多學生共同響應。

(中時)