金牌麵包達人陳永信　將推冠軍麵包

金牌麵包達人陳永信教授（圖左），預計在6月份推出「世界冠軍麵包」對外販售，讓更多人可以吃到美味的麵包。（曾百村攝）

金牌麵包達人陳永信有著「北永信、南寶春」的讚譽，本次他接受基隆市刊「Keelung Amore」訪問，敘述他在崇右學院教學的過程，並透露在學校支持下，將成立崇右創意烘焙坊，預計6月推出世界冠軍麵包，限量銷售。

陳永信表示，從小在基隆郊區海邊長大的他，念工專時在麵包店打工，初期什麼都不懂，只能負責外場排列麵包，趁著大師傅下班後，他溜到後台和小師傅偷學，僅僅只是用水、麵粉、酵母就能做出幸福的滋味，令他興奮不己，決定退伍後從學徒開始磨練。經過13年堅持和努力，終於拿下2015年世界麵包比賽冠軍，連吳寶春都當面誇陳永信不簡單。

吳寶春認為陳永信虛心、肯做，便鼓勵他從業界走入學界，傳遞正面能量影響更多年輕人向上。恰巧崇右學院欣賞陳永信的能力，禮聘他到學校專任授課。身為學校有史以來最年輕的教授，對陳永信而言，也是人生一大挑戰。

拿下世界麵包冠軍同年，陳永信從業界走入學界，以傳承和分享的心情，希望傳承愛的麵包魂，培育更多基隆之光。就像以往對麵包的堅持，陳永信的決心和毅力，在上課過程中展露無遺，前往馬來西亞、日本、新加坡、大陸等地讓技藝傳承，期待可以在課堂上發揮所學，讓學子可以學到一技之長。

陳永信表示，對學校任教有夢想藍圖，希望打造一個像歐美開放式的烘焙房，邊教學邊展示，以體驗觀光的模式開創學校的特色。崇右學院聽聞，以行動支持麵包烘焙坊的成立，除了能替業界創造更多就業機會外，也能讓人才留在基隆，校方也透露，6月份學校計畫推出世界冠軍麵包販售，讓更多人品嚐到美味又兼具健康的麵包。

(中時)