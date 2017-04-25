外籍學生遊澎掉手機 員警服務無國界親自送達

2017年澎湖國際海上花火節開幕，來澎遊客絡繹不絕，西嶼鄉小門村景色優美的鯨魚洞便是遊客必定造訪的觀光勝地。近日有民眾在小門資訊站拾得一支手機，由於未接到失主來電，只好將手機帶到白沙分局竹灣派出所，請警方協助尋找失主。

竹灣派出所員警立刻將電量用盡的手機充電，開機後發現手機已上鎖，無法藉由通訊錄或訊息查察失主相關資料，而手機鎖定畫面是英文介面，因此竹灣派出所一度認為是否為外籍漁工所有。

正當派出所準備受理報案時，手機很巧合地響起，接聽之下，一位自稱廖老師表示，他帶外國學生來澎湖旅遊，該名學生不小心將手機遺失，等到發現後，請同學致電，卻關機不通，十分著急，所幸鍥而不捨地撥打電話，終於撥通了。

經該所員警詢問對方位置，對方答稱將赴湖西鄉隘門沙灘遊憩，並將搭乘稍晚飛機返臺。為了讓老師與學生們繼續行程，以免耽擱班機，竹灣派出所決定親自前往隘門沙灘，送還手機。

當員警抵達隘門時，師生們所要搭乘的遊覽車恰好也駛進停車場，員警立刻將手機送達該名九年級學生Elly手中，而電話中的廖老師也自我介紹，他們是台北馬禮遜學校師生，學校是一所美國學校，今年是第三年來澎湖校外旅遊，很慶幸能夠在回臺灣前找到手機。

廖老師在返臺後傳送一封簡訊「臺灣因你們而更美好」。白沙分局分局長張文川十分肯定竹灣派出所能以熱誠積極的服務態度，並期許所有員警能夠秉持著熱心，持續服務鄉里，讓民眾能夠感受到澎湖警察團隊的美好及熱誠。

(中時)