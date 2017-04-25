南投魚池鄉瓊文書院 官辦考生祈福
迎接5月20、21日國中會考，魚池鄉公所今天在鄉屬文昌廟「瓊文書院」舉辦全鄉學子祈福活動，魚池國中及明潭國中等10校、200多名考生與學子代表，由鄉長、各校校長及親、師引領，通過智慧門掛祈福卡，祈求文昌帝君庇佑，讓夢想起飛、金榜題名！
祈福活動由鄉長陳錦倫主持，立委馬文君辦公室主任潘淑玫、魚池鄉體育會理事長劉啟帆等多名來賓到場。鄉公所為鼓勵學童積極奮進、培養良好閱讀習慣，在祈福活動前先從全鄉各校遴選30名閱讀優秀小朋友，接受表揚。
包括魚池國小高黃芝瑜、劉采宜、張芯琳、朱邑彬、施佳妤、巫東祐、黃裎寓；新城國小葉文直、黃詠淇、宇香玲、葉子睿、陳潔心、鍾佩璇；五城國小溫立誠、陳信佑、陳佳彤；東光國小余翊綾、蘇小真、吳佳純；德化國小高鈺婷、陳心媛、江佳芯。
以及明潭國小李和晉、陳政豪、莊毓寧；共和國小凃安琪、謝汶宏、張家慈；頭社國小鄭羽宬、游佳錡。他們與魚池國小欉暋分、新城國小邱慧娟、東光國小陳志賢、明潭國小廖淑娟、頭社國小易慧真、五城國小黃正怡、德化國小張巧瑩、共和國小凃明延等績優老師，以及黃金石、黃杉川、詹秀勤、利秋玉、盧燕盛等傑出志工一起接受表揚。
參與此難得一見之官辦考生祈福活動的學校，包括魚池國中、明潭國中，以及上述各小學師生代表總數200多人參與；除祈福、誦讀疏文等儀式，另發送考試智慧筆、開運紅章、包子和粽子，並施放汽球，祝福考生赴試順利、追分成功。
(中時)
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