前瞻計畫自籌833億 高雄市財政局：已做好準備

前瞻計畫高雄獲得中央支持，但自籌財源高達833億元，議員憂心高雄債務壓力變更大了；財政局長簡振澄則信心十足地說，計畫是給準備好的人，高雄準備好了。

郭建盟、邱俊憲質詢，憂心前瞻計畫需要約833億自籌款金額龐大，郭建盟彙整出前瞻計畫補助高雄的三大項，包括高雄捷運岡山路竹延伸線與黃線經費1758億元、高雄海洋科技產業園區55億元、體感科技園區10億元。市府各局處還有各自提報競爭型建設計畫，總金額260億元。

郭建盟指出，補助方案加上競爭型計畫，高雄自籌款約833億元，以高雄市目前的債務狀況，壓力很大；而且，建設完成後還有營運壓力，市府應想辦法降低債息負擔，能不借就不借，詢問財政局是否已做好準，有何因應之道。

簡振澄回答，市府提報計畫時，已同步規畫財政配套措施，包括非自償性財務方向、自籌財源等多套財政方案。並以中央推前贍計畫時，曾說計畫是給準備好的人，而高雄準備好了。

(中時)