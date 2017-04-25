澎湖縣微型流通企業訓練班至4月26日截止報名
澎湖縣政府委託澎湖科技大學行銷與物流系辦理之「微型流通企業創業人才訓練班」，報名日期到106年4月26日下午四點為止。
澎湖縣政府社會處表示：這是本年度本縣辦理失業者訓練班最後一班，如果錯過就要等到明年了。該訓練班上課日期為5月8日到6月29日，每週一到週四上課，總訓練時數共有248小時。
社會處也指出，只要是符合特定資格者(如獨立負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶、長期失業者(含家庭主婦)、二度就業婦女)，除上課費用全部免費外，尚得於訓練期間申請每人新臺幣2萬5,210元的職業訓練津貼，機會難得，敬請鄉親把握。
報名地點為澎科大物流系辦公室(該校教學大樓E504教室)。報名專線06-9264115＃3901，或可洽詢澎湖縣政府社會處勞工行政科以及澎湖就業服務中心。
(中時)
關鍵字：澎湖
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