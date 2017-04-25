羽球亞錦賽》球后戴資穎26日首戰越南阮翠玲

已經連續在國際賽事拿下5座超級賽冠軍的世界球后戴資穎，本周參加中國大陸武漢舉行的亞錦賽，26日首戰越南選手，目標連冠。(中央社資料照)

2017羽球亞錦賽25日在中國大陸武漢進行各組資格賽，台灣世界球后戴資穎將在26日上午11點20分首輪迎戰從資格賽出線的越南選手阮翠玲，許雅晴挑戰香港名將葉姵延；男單周天成則是面對從資格賽晉級的斯里蘭卡選手。

這次亞錦賽的冠軍積分9200分，等同超級系列賽等級，戴資穎在兩年前的亞錦賽止步四強，2016是她成績大爆發的一年，不但先後摘下台北公開賽、印尼超級賽、香港超級賽與年終總決賽冠軍，更是一舉登上世界球后寶座，今年再接再厲的連續拿下全英公開賽、馬來西亞與新加坡三級賽冠軍，從去年到現在已經連拿5場超級賽冠軍，將世界積分推升到巔峰，足足領先排名第二的西班牙名將馬琳1萬3千多分。

此次亞錦賽女單部分除了小戴與許雅晴外，白馭珀將首戰世界排名17的泰國好手金達蓬，江美惠則遭遇與她實力相當的泰國選手蓬帕威。

男單周天成是大會第7種子，有可能會在8強賽碰到兩屆奧運冠軍、中國大陸天王級選手林丹，此外，許仁豪、王子維與林祐賢也將先後出賽，其中許仁豪挑戰香港好手胡贇，這將是一場硬仗。

(中時電子報)