澎湖縣府人事處召開4月份人事會報 舉辦人事業務績效觀摩
澎湖縣政府縣府人事處召開4月份人事會報，並進行106年人事業務績效觀摩標竿學習，由處長許明質主持，計有縣府所屬人事人員46人出席。許處長期許人事同仁藉由標竿學習，經驗交流，不斷充實本職學能，精進人事績效，提升服務品質。
縣府農漁局人事室、馬公國中人事室在縣府人事處105年度人事業務績效考核中脫穎而出，分別榮獲機關組與學校組評比第1名，該處特別安排農漁局人事室主任才綺麗及馬公國中人事室主任蔡金桃在會中進行經驗分享，透過圖文並茂的簡報，全方位說明所辦理各項人事業務的作法與創意，與會人員明顯感受其推動人事工作的投入與用心，並給予高度認同與肯定。
會中除進行標竿學習、經驗分享外，也請馬公市公所人事室課員楊蕙霞、中興國民小學人事室主任曾雅鳳就該單位人事業務概況進行報告，增進與會人員對其他機關學校人事業務屬性的瞭解。
縣府人事處表示，利用每2個月召開人事會報，除進行工作報告、法規宣導及人事機構業務工作心得分享外，亦針對不合時宜之人事法規及行政作業流程進行檢討後作成提案，適時向有關單位建議，本次會議提案共計4件，透過會議討論決議後，議案將函報建請上級參採或進行實務工作之修正，期更精進人事業務及提昇服務效能。
(中時)
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