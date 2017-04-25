新竹興隆國小直笛團 獲全日本大賽金賞獎

新竹縣興隆國小直笛團，近日代表台灣參加日本東京「第38回全日本木笛大賽」，榮獲金賞獎。（陳育賢攝）

新竹縣興隆國小直笛團日前代表台灣參加日本東京「第38回全日本木笛大賽」，榮獲金賞獎，並獲德山賞獎鼓勵，縣長邱鏡淳25日特別頒獎肯定直笛團的傑出表現，除了進行音樂交流，也推動國民外交，成功行銷新竹縣。

興隆國小校長徐發斌表示，該校直笛團3年前才成立，希望藉由直笛入門學習容易及樂器攜帶方便的特點，希望人人都能享受吹奏音樂的快樂。

大部分的團員是從剛開始1個音都不會吹，慢慢教起，藉分部、團練和同學晨練、午休時間不斷的練習，才能在比賽中展現好的技巧和音準。

縣府教育處表示，興隆國小直笛團2016年首次參加新竹縣學生音樂比賽，即獲得直笛合奏優等第2名，隨後受邀至中國大陸廣州星海音樂廳及香港迪士尼演出，獲得廣大的迴響，今年3月參加全國學生音樂比賽榮獲直笛合奏則拿下特優第3名。

此次獲縣府及企業界支持赴日參加「第38回全日本木笛大賽」榮獲金賞獎，並獲德山賞獎鼓勵，為新竹縣及台灣爭光，讓團員、家長、師生振奮不已。

(中時)