認離婚白百何後首現身 陳羽凡揪友半夜發洩

陳羽凡和白百何雙雙坦言已於2015年離婚。（圖／取自微博）

離婚事件後，陳羽凡首度現身媒體的鏡頭裡。（圖／番攝自搜狐娛樂）

大陸雙人演唱組合「羽泉」成員陳羽凡，日前認了和白百何已在2015年協議離婚，並宣布「無限時退出娛樂圈」，投下震撼彈。事件發生後，他近日被捕捉到首度現身，揪一群好友唱歌到深夜，貌似想好好抒發心情。

據《搜狐娛樂》報導，陳羽凡23日晚間被拍到出現在北京三屯里的一間KTV，進入店內直到凌晨12點多過後，才和四、五個男性友人走出來，他戴著棒球帽，遮住了一頭耀眼紅髮，一路上和朋友有說有笑，狀態看來不錯。之後一行人搭著陳羽凡的車離開，車子行至陳羽凡住的社區門口後，他便下車獨自回家。

另外，陸媒指出在白百何還沒爆出「出軌門」前，陳羽凡上個月也被拍到和一眾友人去玩弓箭，但當時他的無名指還戴著戒指，因此，兩人是否早在2年前離婚，似乎仍撲朔迷離。

(中時電子報)