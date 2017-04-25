認離婚白百何後首現身 陳羽凡揪友半夜發洩
大陸雙人演唱組合「羽泉」成員陳羽凡，日前認了和白百何已在2015年協議離婚，並宣布「無限時退出娛樂圈」，投下震撼彈。事件發生後，他近日被捕捉到首度現身，揪一群好友唱歌到深夜，貌似想好好抒發心情。
據《搜狐娛樂》報導，陳羽凡23日晚間被拍到出現在北京三屯里的一間KTV，進入店內直到凌晨12點多過後，才和四、五個男性友人走出來，他戴著棒球帽，遮住了一頭耀眼紅髮，一路上和朋友有說有笑，狀態看來不錯。之後一行人搭著陳羽凡的車離開，車子行至陳羽凡住的社區門口後，他便下車獨自回家。
另外，陸媒指出在白百何還沒爆出「出軌門」前，陳羽凡上個月也被拍到和一眾友人去玩弓箭，但當時他的無名指還戴著戒指，因此，兩人是否早在2年前離婚，似乎仍撲朔迷離。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。