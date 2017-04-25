送箭筍備戰北市？傅崐萁：分享花蓮農產品
花蓮縣長傅崐萁今快遞送台北市各議員花蓮在地箭筍禮盒，向藍綠議員「示好」，被解讀「五星縣長」傅崐萁對參選台北市長還未放棄。對此，傅崐萁笑說，如果能造成話題，打響花蓮農產知名度，也不失一樁美事，對於參選一事，始終笑而不答。
傅崐萁表示，每年3月下旬至4月下旬為箭筍產期，花蓮縣政府積極推動無毒農業，在箭筍盛產期與台北鄉親分享花蓮的優質農特產品，對於意外在台北政壇造成話題，他認為若能達到行銷目的，並無不妥，更歡迎民眾多多來花蓮吃箭筍，享受悠閒的慢活之旅。
(中時)
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