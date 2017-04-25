「天使手指」鋼琴大師陳瑞斌　4月29日屏東演藝廳演出

陳瑞斌被國際樂壇譽為「天使手指」。(屏縣府文化處提供)

出身臺灣的國際知名鋼琴演奏家陳瑞斌29日晚間7時30分將於屏東演藝廳演出，節目安排俄羅斯作曲家史克里亞賓等鋼琴獨奏名曲，及葛利格、貝多芬、布拉姆斯、聖桑等大眾耳熟能詳的鋼琴四手聯彈與世界著名歌曲及精選歌劇選曲，節目精彩可期。

被國際樂壇譽為「天使手指」的陳瑞斌，締造眾多傳奇事蹟，他13歲赴奧地利求學，以第一名特優成績畢業於維也納市立音樂院，並獲得德國國立漢諾威音樂院最高獨奏家文憑；16歲成為國際拉赫曼尼諾夫鋼琴大賽最年輕得獎者；20歲前奪得5項國際鋼琴大賽金牌；是已故俄羅斯鋼琴大師拉扎爾貝爾曼的唯一亞裔弟子。

陳瑞斌長年活躍於國際樂壇，以高超的彈奏技巧、敏銳音樂性、自然與熱情的舞臺魅力，深受樂迷喜愛，鋼琴在他的指尖跳躍下，被賦予強大生命力，無懈可擊的精湛技藝令人歎為觀止，每個音符都充滿生命力與強烈的感染力，拉近觀眾與音樂的距離。

當晚還有青年鋼琴家周宜蓁及女高音家黃凡鳳將與陳瑞斌共同演出，音樂家們活潑生動的演奏，已讓不少樂迷期待。

(中時)