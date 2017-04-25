新聞深喉嚨》「世紀之毒」染雞蛋 「戴奧辛」來源五天一問三不知？

中天新聞

雞蛋竟然驗出「世紀之毒」戴奧辛，搞得全台人心惶惶。但事隔4天，食藥署、農委會與環保署才召開聯合記者會，特別是開口閉口蔡總統「食安五環」的食藥署長吳秀梅，直到24日才現身回應。但記者會卻似乎刻意營造一種「大事化小」的氛圍，一下說這回驗出的毒性只有12年前「戴奧辛鴨蛋」的1/10，一下又說成大環境微量毒物研究中心的檢驗可能有瑕疵。對於國人最不安心的「戴奧辛」來源，至今都還給不出答案！而市面上的雞蛋到底能不能吃，吳秀梅竟反問記者說，彰化3家蛋場已「預防性下架」7744公斤雞蛋，目前市售雞蛋都是安全的，「大家還不相信嗎？」正因為有你們這些顢頇的官員，所以國人才不安心！反過來怪民眾，不如妳這食藥署長別幹了吧？

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8800億元的前瞻計畫有近半數預算要用於「到處蓋軌道，全國拚輕軌」，其中「台中山手線」被質疑成本與效益不成比例，台中市長林佳龍說話了！他舉的例子是當年故總統蔣經國蓋高速公路的例子，說當時有人質疑「牛車不能走」。姑且不論林佳龍連孔子都有意見，卻又搬出蔣經國當「擋箭牌」有多可笑，這說法不正坐實「拿40年前的思維，計劃30年後的未來」嗎？24日《新聞深喉嚨》揪出了整個計畫的效益評估只有兩張A4紙，沒想到監督考核機制更扯，僅有半張A4…，民進黨搞錢真的沒有最敢，只有更敢？

《路透社》熱點透視（Breakingviews）專欄作家馬可（Robyn Mak）24日撰文說，「台灣面對比大陸攻台更大的威脅，就是自身經濟管理不善」。蔡總統拒絕承認「九二共識」招來報復，包括封殺陸客來台。但即使蔡總統最終讓步，現實狀況是來自大陸的需求已趨向疲軟，台灣則過度依賴大陸與技術產業。此外，針對「前瞻計畫」，馬可指出，計畫能否完全落實是一大疑問。計畫需要8年完成，蔡英文的任期僅4年，且政府欲提升的新部門看來不太可能順利轉型。如「亞洲．矽谷」計畫對基本的負面因素視若無睹，像是外資與人才的諸多限制。民進黨希望在經濟上能減少對大陸的依賴，但蔡政府的計畫「太不可能達到這項目的」。難道民進黨要批評《路透社》在妨礙「國家建設」嗎？

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北韓在425「建軍節」之際，進行大規模的火砲實彈演習，被認為可能會再進行飛彈試射，或者全球矚目的第六次核子試爆！對此，美國總統川普與大陸國家主席習近平又通上熱線。據報導，中國大陸再度重申要求美國非武力解決的原則。但同時間，日本《讀賣新聞》25日報導，陳兵北韓邊界的10萬解放軍已經進入僅次於戰爭的「二級戰備」，底線就是美韓地面部隊不得越過北緯38度線。真有其事嗎？或者是另一次為了多賣幾份報紙的「狼來了」故事？

至今在這場朝鮮半島的「狼來了」賽局中，習近平表現相對沉穩，金正恩與川普就像兩個互相嗆聲的「屁孩」。近期，川普轟炸敘利亞，一度讓他的支持率回升，但如今不了了之，政府軍反而對反抗軍展開了更強力的報復。對阿富汗丟「炸彈之母」，戰果難以評估，也沒有戰略意義。結果引來塔利班對阿富汗政府軍基地報復攻擊，導致140陣亡，是近年來阿富汗戰場上最慘重的損失。更別說「卡爾文森迷航記」，根本是一場輕率的公關災難。淪為美國史上百日民調最爛的總統，川普根本活該？

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台灣民意基金會24日公布的民調，顯示民進黨支持度退回到「濁水溪以南」。甚至在高屏澎地區，不滿意蔡總統和民進黨的比例也高於滿意。除了中央執政「落漆」，地方上幾項重大爭議也值得矚目。例如高雄市政府去年強制拆遷民族路果菜市場，徵收120戶說要改建新市場與滯洪池。當時逼使原住戶鐵鍊鎖瓦斯桶，以肉身激烈抗爭，引爆居住正義論戰。沒想到，強制徵收建物清空後，卻傳出規劃大轉彎，改興建五層樓停車場。徵收住戶自救會怒批：「陳菊去年信誓旦旦如今看來是天大謊言！不蓋果菜市場，還有什麼理由強徵民地」？還有原住戶無奈說：「房子拆了，也都給陳菊騙完了」。花媽在高雄幹的好事，恐怕連劉政鴻都幹不出來？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)