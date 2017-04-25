超級神獸!北藝大新校牛取名「奧米加咆哮獸」
以水牛為校牛的台北藝術大學今根據師生票選結果，將新校牛命名為源自動畫數碼寶貝「奧米加咆哮獸」，北藝大解釋說，這是由「戰鬥暴龍獸」和「鋼鐵加魯魯」兩隻怪獸合體而成，是傳說中的超級神獸，校方更為新成員並舉辦了一場溫馨的迎新送舊活動。
北藝大表示，2005年時校園做為亞太傳統藝術節活動場地，主辦單位為藝術家租了一頭水牛以表現其藝術理念，沒想到水牛竟意外大受師生與來訪賓客歡迎。活動結束後，已習慣有牛相伴的北藝大獲贈「小美」與「小麗」姊妹，自此，兩頭水牛正式成為「校牛」長駐校園。她們在鷺鷥草原上相伴漫步、悠閒吃草的身影，更成為北藝大重要的風景之一。
今年初，校牛小美不幸因腎衰竭辭世。在慎重處理完小美身後事之後，北藝大3月在貢寮為校牛小麗尋覓到新玩伴，帶回校園後校方發起命名活動，北藝大師長原先偏好將校牛取名為「小樂」，期盼新牛在北藝大能快快樂樂生活。
最後源自動畫數碼寶貝裡的「奧米加咆哮獸」，以超過70%的壓倒性得票率，遙遙領先「小樂」、「牛肉麵」、「其文（校長名）」、「歪歪」、「牛蒡」等提名，成為北藝大新校牛的正式名字。
IMPACT音樂學程學生賴軍諺更自創兩首以奧米加咆哮獸為主題的歌曲來「對牛彈琴」，兩頭牛也充滿靈性的隨音樂搖擺，逗得現場師生來賓哈哈大笑。
北藝大校長楊其文表示，校牛對北藝大而言早已是重要的一份子，而師生這份對於生命的愛護與尊重，其實就源自於藝術教育的養成。欣賞或從事文化藝術活動，不應該只侷限在藝術家或藝術科系師生身上，而更應該成為大眾生活的必需品，因為藝術養成不止能產出作品，更能培養自重與尊重，並在生活中建立從容自在又兼具優雅的自信。
(中時)
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