民進黨：續追國民黨時代 「國庫通黨庫」

立法院會今天三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，民進黨發言人王閔生表示，今天三讀只是改革的第一步。後續民進黨將持續全力支持政府追究過去國民黨時代「國庫通黨庫」的不法行徑。

立法院院會今天三讀通過公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例，確立追討黨職併公職溢領退休金法源依據，退職政務人員溢領退休金者與社團要負連帶責任。

王閔生指出，長期以來，國民黨將黨職併入公職的做法，侵佔國家資產，違反社會公平與正義，因此本黨一貫強力主張，?國家資源不應該用在造福單一政黨的國民黨黨工身上」。

王閔生說，民進黨高度肯定民進黨立院黨團長期的努力，院會才能順利三讀通過，以終結黨職併公職積弊，同時充分展現政府拚改革的決心與立場。

王閔生表示，法案三讀只是改革的第一步，並希望政府依法盡速終結「黨職併公職」問題，早日完成落實轉型正義，唯有解決這項歷史積弊，才能向台灣歷史交代，向支持改革的人民負責。

(中時)