中市府配合中央 擬訂施工機具排放標準防空汙
全台目前約有砂石車、挖土機、發電機等10萬輛施工機具，絕大部分使用柴油引擎，台中市占有2萬輛，因機具均由國外進口，暫無排放管制規範，恐造成空汙疑慮。
對此，市府將配合中央擬訂相關管制作業及排放標準，鼓勵業者比照柴油車四期排放標準引進機具，加裝濾煙器，落實定期保養，預估完成後可改善PM2.5及粉塵發生率達九成以上，維護空氣品質。
環保局指出，營建工地常使用大型機具輔助工程施作，這些機具多為柴油引擎，柴油引擎機具在運轉過程中容易產生PM2.5等汙染物，其中包括砂石車、挖土機、發電機等，汙染物均由排氣管直接排放造成空汙，因目前相關機具國內並無製造生產，均由國外進口，因此缺乏空汙排放管制規範。
市府2015年著手施工機具普查及宣導作業，是全台最早實施的縣市，並於2016年與環保署同步執行加裝濾煙器排氣檢測試驗，據環保署數據發現，起重機等施工機具加裝濾煙器後
，排放PM2.5的改善率可達98.4%。
不透光率部分（粉塵的能見度）改善率達98.2%，成效良好。此外，施工機具若定時維護保養，PM2.5以及不透光率的改善率也可達到三成以上。
為加強宣導管制作業，環保局日前邀集公共工程區域開發營建業主及承造單位進行輔導座談，推廣施工機具加裝濾煙器及定期保養，以減少汙染排放。
後續市府將配合中央擬定排放標準與管制作業，建議業主引進機具比照柴油車四期排放標準，善盡督導管理責任及加強汙染防制設施，預估完成後可改善PM2.5及粉塵發生率高達九成以上。
(中時)
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