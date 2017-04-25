李來希：年改審查若一意孤行 520進一步抗爭

全國公務人員協會理事長李來希表示，若接續的條文審查仍一意孤行，將規劃520進一步抗爭。(本報資料照片)

日前立法院展開年金改革法案審查，遭到反年改團體強烈反抗，朝野決議召開公聽會後進入逐條審查。不過全國公務人員協會理事長李來希表示，若接續的條文審查仍一意孤行，將規劃520進一步抗爭。

反年改團體在419包圍立法院，襲擊立委與地方首長，甚至造成桃園市長鄭文燦肋骨被撞裂，滋事者遭到送辦。前台北市長郝龍斌聲援被捕民眾，並找來李來希、陸軍官校校友總會總會長胡筑生等人談419當天情形。

李來希表示，總統蔡英文在記者會上說要嚴辦，但是對太陽花學運是輕辦，但這些員工沒有做錯什麼事，是因為政府要砍退休金，「有人從你口袋拿走錢，你不跟他吵架嗎」。

對於明、後兩天將召開的年金改革公聽會，李來希表示要看政府怎麼對待年改公聽會，有沒有搞小動作，下週的條文審查是否一意孤行，若此，會有進一步的抗爭活動，初步規劃就是520。

(中時電子報)