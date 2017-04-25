《政經》慘遭民視常董爆料 月燒7千萬收視差
民視近日掀起股權大戰，部分股東因為與新任董事長郭倍宏理念不合，今日成立自救會，要求將「民間投資公司」股票換發「民視公司」股票給股東，真正做民視股東，並支持民視股票上市。其中94歲民視常董陳清福也質疑當初郭倍宏上任後把彭文正、李晶玉夫婦從壹電視挖來開節目《政經看民視》，月燒7千萬製作費，收視率卻持續下滑。
郭倍宏在接任董事長後，首先把彭文正夫婦從壹電視挖角民視，接棒謝志偉主持《頭家來開講》時段，未料收視成績卻不如預期，據《風傳媒》報導，陳清福數落自郭倍宏擔任董座以來，電視台收視每況愈下，其中《政經》製作費月燒7千萬，收視率卻持續下滑，從去年9月還有破1平均收視，到今年4月平均收視只剩0.76。
陳清福爆料《政經》來賓曹長青1小時價碼2萬元，一個月即有50萬進帳，民視股東過去大多是計程車司機，做得要死一天也不1、2千塊，然而《政經》一個月製作費就燒掉7千萬，反問 ：「前德國大使（謝志偉）以前有花這麼多嗎？」
(中時電子報)
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