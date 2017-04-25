吳敦義批蔡集權有術、治國無方 強調一中各表

國民黨主席參選人、前副總統吳敦義，25日至新竹市華夏金城，召開座談爭取榮眷支持。(郭芝函攝)

國民黨主席參選人、前副總統吳敦義，25日至新竹市華夏金城，召開座談爭取榮眷支持，他一開頭就批總統蔡英文「集權有術、治國無方」，上任後觀光經濟大幅縮減，認唯有「一中各表」，不僅確保台灣尊嚴，更能維持兩岸穩定發展。

他說，蔡英文執政根本是鬥爭、清算的行為，一例一休讓勞資雙方產生糾紛、雇主還得另列加班費，期望達到公平的目的都處理不好，年金改革、同性婚姻、去蔣化等政策更是逆行，這時在野黨就不能喪失監督權。

他主張「一中各表」，維持兩岸和平發展，增加陸客觀光機會，穩固國際地位，並提到馬英九上任後，即推此政策，讓台灣躍進世界公認最安全旅遊地點之一。他向在座喊話，北、中、南他都做過事，成績也不錯，要大家將選票投給他，現場還詢問長輩，要投給我嗎？民眾毫不思考就說好。

會後有媒體詢問，關於最高法院法官收歸國有的看法，他完全反對，強調那是最壞的做法，全世界有些國家執行此制度，是因具百年傳統美德，但台灣只要有人當總統，就會開始陷害，若最高法院法官由總統任命，豈不就像帝制般，變成獨裁、霸道。

(中時)